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Киев лжёт своим солдатам о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР

Силовые структуры

Заявления киевских властей о скором подкреплении в Соледаре являются попыткой ввести в заблуждение украинских солдат, которые остались в городе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Киев лжёт своим солдатам о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР

"Сейчас украинское военно-политическое руководство на данном участке до оставшихся подразделений пытается донести ту мысль, что отход 61-й бригады, например, это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия, что вот-вот им на замену придут свежие силы", — сказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, киевский режим часто пытается убедить своих солдат, что они не находятся в окружении, но эта ложь приводит либо к окружению войск и массовой сдаче в плен, либо к разгрому частей ВСУ.

В понедельник, 9 января армия России освободила село Бахмутское, которое находится под Соледаром. Украинские войска получили приказ уйти из города, отметил Филипоненко.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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