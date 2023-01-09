Киев лжёт своим солдатам о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР

Заявления киевских властей о скором подкреплении в Соледаре являются попыткой ввести в заблуждение украинских солдат, которые остались в городе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Сейчас украинское военно-политическое руководство на данном участке до оставшихся подразделений пытается донести ту мысль, что отход 61-й бригады, например, это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия, что вот-вот им на замену придут свежие силы", — сказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, киевский режим часто пытается убедить своих солдат, что они не находятся в окружении, но эта ложь приводит либо к окружению войск и массовой сдаче в плен, либо к разгрому частей ВСУ.

В понедельник, 9 января армия России освободила село Бахмутское, которое находится под Соледаром. Украинские войска получили приказ уйти из города, отметил Филипоненко.