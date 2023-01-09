Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространяемые в соцсетях и мессенджерах слухи о подготовке в России новой волны мобилизации.
Во время брифинга он порекомендовал россиянам доверять лишь проверенной информации. По его словам, первоисточником всегда должна оставаться власть.
"Было много сказано в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать распространяемым там сведениям такое значение", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ призвал черпать информацию из выступлений российского лидера Владимира Путина и других представителей официальной власти.
Ранее замначальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы готовится объявить вторую волну частичной мобилизации уже 15 января, чтобы призвать в ряды ВС РФ ещё 500 тысяч человек.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.