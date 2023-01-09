Российский военкор Хайруллин: "Можно сказать, что почти весь Соледар уже наш"

Военный корреспондент Марат Хайруллин заявил об активном продвижении российских подразделений на Соледарском направлении спецоперации.

По его словам, военнослужащие РФ уже практически прошли центр города, однако бои продолжаются на промышленной окраине. Как пояснил журналист, речь идёт о предприятии "Артёмсоль". Он уточнил, что там находятся несколько больших соляных шахт.

Военкор подчеркнул: в эти минуты не прекращаются позиционные бои между первой и третьей шахтами. Хайруллин добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишь недавно обозначили свой укрепрайон на этой территории.

"А так можно сказать, что почти весь Соледар уже наш", — отметил журналист в эфире "Первого канала".

Ранее майор Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что власти Украины пытаются скрыть отступление ВСУ из Соледара.