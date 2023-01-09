Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал в своём Telegram-канале об очередном успехе русской армии.
В ходе боёв под Артёмовском ликвидирован адвокат Денис Тарасов. Он выступал посредником в различных делах, связанных с иностранными наёмниками и их легализацией на территории Украины. Имел опыт работы с американцами, грузинами, англичанами и голландцами.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском ВС РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.