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Адвокат Денис Тарасов погиб в боях под Артёмовском

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал в своём Telegram-канале об очередном успехе русской армии.

Адвокат Денис Тарасов
Адвокат Денис Тарасов

В ходе боёв под Артёмовском ликвидирован адвокат Денис Тарасов. Он выступал посредником в различных делах, связанных с иностранными наёмниками и их легализацией на территории Украины. Имел опыт работы с американцами, грузинами, англичанами и голландцами.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском ВС РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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