Адвокат Денис Тарасов погиб в боях под Артёмовском

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал в своём Telegram-канале об очередном успехе русской армии.

Адвокат Денис Тарасов

В ходе боёв под Артёмовском ликвидирован адвокат Денис Тарасов. Он выступал посредником в различных делах, связанных с иностранными наёмниками и их легализацией на территории Украины. Имел опыт работы с американцами, грузинами, англичанами и голландцами.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском ВС РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук.