Войска ВСУ перебрасывают резервы на Сватовское направление

На Сватовском направлении продолжаются ожесточённые бои. Войска ВСУ стягивают резервы на данный участок фронта. Об этом проинформировал Telegram-канал "Иди и смотри".

Командование ВСУ осуществляет переброску свежих частей. Украинские подразделения ведут разведку боем и "прощупывают" оборону русской армии. ВС РФ дают ответ противнику нанесением ударов по его позициям с помощью артиллерии.

Сообщается, что ВСУ сделают попытку совершить фланговый охват группировки РФ под Сватово. Напоминаем, такое киевские войска практиковали в Харьковской области осенью. Тогда из-за угрозы окружения русская армия отступила из региона.