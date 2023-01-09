На Сватовском направлении продолжаются ожесточённые бои. Войска ВСУ стягивают резервы на данный участок фронта. Об этом проинформировал Telegram-канал "Иди и смотри".
Командование ВСУ осуществляет переброску свежих частей. Украинские подразделения ведут разведку боем и "прощупывают" оборону русской армии. ВС РФ дают ответ противнику нанесением ударов по его позициям с помощью артиллерии.
Сообщается, что ВСУ сделают попытку совершить фланговый охват группировки РФ под Сватово. Напоминаем, такое киевские войска практиковали в Харьковской области осенью. Тогда из-за угрозы окружения русская армия отступила из региона.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.