Сегодня Минобороны РФ сообщило о взятии населённого пункта Бахмутское в районе Артёмовска. Это обозначает тактику российских сил, считает военный журналист Марат Хайруллин.
"В Артёмовске мы уже давно могли дойти до центра, частный сектор остался позади. Однако мы этого не делали, необходимо было закрепить фланги, что мы и предпринимаем", — объяснил репортёр в эфире Первого канала.
Он отметил, что наши военные идут медленно, небольшими бросками, прогрызая участок за участком. Но скоро Артёмовск окажется в "подковке", и ВСУ уже не смогут выпрямить своё оперативное положение.
"Когда мы возьмём Соледар и Артёмовск, то обрушим всю оборону Донецкой области", — заключил военкор.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.