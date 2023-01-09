Кнутов: взятие Бахмутского даст ВС РФ возможность окружить Артёмовск

Политолог, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, какое значение имеет для дальнейшего хода спецоперации на Украине взятие российской армией населённого пункта Бахмутское в ДНР.

"Взятие села Бахмутское играет принципиальную роль, потому что это обход Артемовска с севера и таким образом у России появляется возможность его окружения, так как взять город очень сложно. Там находятся склады госрезерва Советского Союза, это подземные сооружения, рассчитанные для укрытия от атомного взрыва. Именно их украинская армия использует в своих целях", — рассказал Кнутов в разговоре с Радио 1.

Что касается других направлений, ВС РФ успешно отражают атаки противника, нанося ему при этом ощутимые удары.

Полковник отметил, что сейчас обе противоборствующие стороны копят силы, ведя подготовку к наступлениям.

Кнутов добавил, что 2023 год станет для спецоперации решающим, потому что ресурсы Украины и НАТО уже на исходе, а значит, помощь Киеву со стороны других стран в 2024 году будет весьма ограниченной.