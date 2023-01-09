Экс-советник президента Украины Соскин призвал захватить Белгород, Воронеж, Курск и Ростов

Украина может компенсировать свои потери, которые она понесла в ходе специальной военной операции России, захватив Белгород, Воронеж, Курск и Ростов-на-Дону. Такое мнение высказал экономист и экс-советник президента Украины Олег Соскин на YouTube-канале.

"Даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города — это очень богатые города. Курск, например, Ростов — так там сразу мы всё компенсируем", — заявил Соскин в видео.

Ранее глава офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил поражение Украины в конфликте с Россией.