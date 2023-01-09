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Экс-советник президента Украины Соскин призвал захватить Белгород, Воронеж, Курск и Ростов

Силовые структуры

Украина может компенсировать свои потери, которые она понесла в ходе специальной военной операции России, захватив Белгород, Воронеж, Курск и Ростов-на-Дону. Такое мнение высказал экономист и экс-советник президента Украины Олег Соскин на YouTube-канале.

"Даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города — это очень богатые города. Курск, например, Ростов — так там сразу мы всё компенсируем", — заявил Соскин в видео.

Ранее глава офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил поражение Украины в конфликте с Россией.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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