Ходаковский о причинах начала СВО: не хотели смириться с раздельным проживанием

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, как Украина могла бы избежать вторжения ВС РФ.

Ходаковский назвал Ангелу Меркель хитрой немкой, которая заверила, что Украина использовала восьмилетнее перемирие, чтобы готовиться к отражению вторжения российской армии.

"Если бы Украина не готовилась к войне, а взяла бы курс на мир, — то и вторжения бы никакого не было", — написал военачальник в своём микроблоге.

Бывший командир донецкой "Альфы" отметил, что на Украине выросло уже не одно поколение, которое знает только Украину. Он считает, что по ту сторону баррикад осталось много лояльных людей.

Он подчеркнул, что пришедшим к власти в 2014 году людям нужно было понять, что нам с ними не по пути, и смириться с раздельным проживанием.

"Но признавать очевидное они не хотели", — выразил свою точку зрения комбат "Востока".

Ранее Ходаковский рассказал, что Россия сорвала планы Владимира Зеленского нанести упреждающий удар.