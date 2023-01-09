Ходаковский: Россия сорвала планы Зеленского нанести упреждающий удар на Рождество

Украинская разведка, наблюдая за подготовкой российских военных, сделала вывод, что они собираются в наступление. И Украина решила нанести упреждающий удар на ключевых направлениях. Об этом написал командир батальона "Восток Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Военный считает, что этот удар был запланирован на шестое января, однако президент России Владимир Путин выступил с инициативой по установлению Рождественского перемирия, поставив Зеленского в неудобное положение.

"Он же там крякает, что они "воюют с чертями", — а тут черти предложили ему не осквернять праздник лишней кровью, — как отреагировать? Отвергнешь предложение — покажешь истинное лицо; примешь — хозяин из преисподней может наругаться", — порассуждал комбат в своём Telegram-канале.

Зеленский занервничал, что планы срываются, и начал рассказывать, что "подлая Россия" использует время для подготовки, но не рискнул всё-таки устроить бойню на Рождество, заключил Ходаковский.