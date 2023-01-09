Военный эксперт Гундаров: Польша формирует новую дивизию, чтобы ввести её на Украину

Население Польши не горит желанием воевать за Украину. Сложность ситуации в том, что на фоне объявленной в стране мобилизации мужчины призывного возраста стараются уехать, чтобы избежать призыва. Об этом рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК".

Аналитик также озвучил, когда и для каких целей будет сформирована анонсированная Польшей дивизия.

По мнению собеседника издания, формально подразделение может быть создано и через три месяца, но боевой единицей станет не раньше лета 2023 года.

"Одно дело, когда 1500 поляков по собственной инициативе воюют добровольцами на территории Украины, и совсем другое, когда люди совершенно мирных профессий должны вдруг пойти на службу. Преобладающее большинство поляков не считает, что они должны воевать за Украину", — заявил эксперт.

По его мнению, дивизия на востоке Польши создаётся только для того, чтобы ввести её в дальнейшем на территорию Украины. Других причин нет, заключил Гундаров.