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Кнутов: военные ВСУ заселились в дома местных жителей в Изюме для подготовки к обороне

Силовые структуры

В городе Изюм Харьковской области началось заселение солдат в частные дома местных жителей. Идёт накопление техники и личного состава. В беседе с "МК" военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил происходящее.

Кнутов: военные ВСУ заселились в дома местных жителей в Изюме для подготовки к обороне

"Это связано с тем, что российские войска пробиваются к Соледару, взяли село Бахмутское, которое позволяет обойти Артёмовск (Бахмут) с севера, и после освобождения Соледара фактически позволяет взять в окружение Артёмовск. Таким образом, линия обороны, которая проходит от Северска до Соледара, будет взломана", — пояснил эксперт.

Есть вероятность освобождения Марьинки, где продолжаются ожесточённые бои. Этот населённый пункт играет ключевую роль в выходе ВС РФ в тыл ВСУ к Угледару.

Сейчас ВСУ хочет реализовать концепцию городов-крепостей, которая применялась фашисткой Германией, когда использовали мирных людей в качестве живого щита. Кнутов отметил продуманность и гуманность боевых действий ВС РФ, максимально сокращающих потери населения.

Историк пояснил, что при заселении в частные дома военные пользуются радиостанциями со специальным шифрованием для связи.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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