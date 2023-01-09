Кнутов: военные ВСУ заселились в дома местных жителей в Изюме для подготовки к обороне

В городе Изюм Харьковской области началось заселение солдат в частные дома местных жителей. Идёт накопление техники и личного состава. В беседе с "МК" военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил происходящее.

"Это связано с тем, что российские войска пробиваются к Соледару, взяли село Бахмутское, которое позволяет обойти Артёмовск (Бахмут) с севера, и после освобождения Соледара фактически позволяет взять в окружение Артёмовск. Таким образом, линия обороны, которая проходит от Северска до Соледара, будет взломана", — пояснил эксперт.

Есть вероятность освобождения Марьинки, где продолжаются ожесточённые бои. Этот населённый пункт играет ключевую роль в выходе ВС РФ в тыл ВСУ к Угледару.

Сейчас ВСУ хочет реализовать концепцию городов-крепостей, которая применялась фашисткой Германией, когда использовали мирных людей в качестве живого щита. Кнутов отметил продуманность и гуманность боевых действий ВС РФ, максимально сокращающих потери населения.

Историк пояснил, что при заселении в частные дома военные пользуются радиостанциями со специальным шифрованием для связи.