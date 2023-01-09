Ситуация в Соледаре остаётся критической. Многие российские военкоры сегодня сообщали, что ВСУ скоро покинут населённый пункт. Однако полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв опроверг данную информацию.
В Сети появилось сообщение британского наёмника Фрайзера Гуда из Нортгемптоншира, который фактически подтверждает поражение украинских войск в боях за Соледар.
Он отправил его с пометкой "срочно" в ответ на видео украинского солдата, который показал кадры из окопа, написав: "Вот и всё. Соледар сдают. Наши вторая и третья линия уходят потихоньку. А нас оставили до последней капли крови". Гуд сообщает, что город скоро перейдёт под контроль российских войск. Информацию приводит "Царьград".
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.