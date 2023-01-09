Британский наёмник Гуд подтвердил поражение ВС Украины в Соледаре сообщением с пометкой "срочно"

Ситуация в Соледаре остаётся критической. Многие российские военкоры сегодня сообщали, что ВСУ скоро покинут населённый пункт. Однако полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв опроверг данную информацию.

В Сети появилось сообщение британского наёмника Фрайзера Гуда из Нортгемптоншира, который фактически подтверждает поражение украинских войск в боях за Соледар.

Он отправил его с пометкой "срочно" в ответ на видео украинского солдата, который показал кадры из окопа, написав: "Вот и всё. Соледар сдают. Наши вторая и третья линия уходят потихоньку. А нас оставили до последней капли крови". Гуд сообщает, что город скоро перейдёт под контроль российских войск. Информацию приводит "Царьград".