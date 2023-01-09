В Соледаре ДНР ситуация остаётся напряжённой. Обстановка в городе тяжелее, чем в Артёмовске. Об этом проинформировал в социальной сети украинский политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.
Войскам Украины приходится непросто. Вооружённые силы России ведут атаки их позиций малыми группами до восьми бойцов. В их арсенале имеются стрелковое оружие, ручные противотанковые гранотомёты (РПГ). Армия РФ атакует ВСУ "волнами".
Ранее сообщалось о массовом бегстве военнослужащих Украины из городской застройки Соледара. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".