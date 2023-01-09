Офицер ВСУ Березовец заявил о тяжёлой ситуации в Соледаре

В Соледаре ДНР ситуация остаётся напряжённой. Обстановка в городе тяжелее, чем в Артёмовске. Об этом проинформировал в социальной сети украинский политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

Войскам Украины приходится непросто. Вооружённые силы России ведут атаки их позиций малыми группами до восьми бойцов. В их арсенале имеются стрелковое оружие, ручные противотанковые гранотомёты (РПГ). Армия РФ атакует ВСУ "волнами".

Ранее сообщалось о массовом бегстве военнослужащих Украины из городской застройки Соледара. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.