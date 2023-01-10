Мобилизованный боец ЗВО "Слон": в новогоднюю ночь ВСУ понесли большие потери

Боец ВС России из числа мобилизованных Западного военного округа с позывным "Слон" рассказал, что в новогоднюю ночь украинские националисты понесли огромные потери. По его словам, ВСУшники пытались "активизироваться", но у них ничего не вышло.

По словам бойца, российские военные дали достойный отпор и противник потерял много живой силы и вооружения.

"Мы сейчас находимся в районе Кременной, мы находимся на передке, до противника примерно 300-350 метров, — рассказал военнослужащий РИА Новости. — Ничего у них (ВСУ. — Прим. ред.) не получилось. И сейчас у них ни фига не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ".

Как подчеркнул "Слон", ВС России готовы к любым действиям врага. Пехота отслеживает передвижения ВСУ, выявляет противника и корректирует огонь для артиллерии и танков.