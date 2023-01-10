В зоне специальной военной операции на Украине происходят важные изменения: в бой массово вводится новое оружие. Речь идёт о новейших российских танках Т-90 "Прорыв", рассказал корреспондент "Известий" Станислав Григорьев.
Журналист отметил, что танк выдерживает в бою удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.
В Т-90 также есть немало и электронных новшеств. Например, комплекс "Штора" глушит системы наведения ракет на подлёте. Кроме того, машина тёплая и просторная внутри.
Репортёр добавил, что новые танки уже ввели в бой сразу на нескольких участках фронта.
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