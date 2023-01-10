Военкор Григорьев: танки Т-90 "Прорыв" ввели в бой на нескольких участках фронта в зоне СВО

В зоне специальной военной операции на Украине происходят важные изменения: в бой массово вводится новое оружие. Речь идёт о новейших российских танках Т-90 "Прорыв", рассказал корреспондент "Известий" Станислав Григорьев.

Журналист отметил, что танк выдерживает в бою удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.

В Т-90 также есть немало и электронных новшеств. Например, комплекс "Штора" глушит системы наведения ракет на подлёте. Кроме того, машина тёплая и просторная внутри.

Репортёр добавил, что новые танки уже ввели в бой сразу на нескольких участках фронта.