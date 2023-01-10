Минобороны показало видео с моментом пуска ракеты "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Представители Минобороны РФ распространили видеозапись с моментом пуска ракеты из оперативно-тактического комплекса "Искандер" по военной инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как пояснили в ведомстве, "Искандеры" позволяют наносить высокоточные удары по объектам противника в зоне проведения спецоперации.

На видеоролике видно, как комплекс занимает стартовую позицию, после чего командир батареи начинает выполнять задачи, предшествующие пуску снаряда. В дальнейшем ракета направляется на цель.

"Мы в зоне спецоперации с самого начала, все готовы и обучены", — сказал командир батареи Артём.

Он также добавил, что ранее ему вручили государственную награду за поражение реактивного дивизиона ВСУ.