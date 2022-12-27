Military Watch: американские ЗРК Patriot вряд ли справятся с российскими ракетами XXI века

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США собираются поставить Киеву, вряд ли смогут уничтожать современные российские ракеты. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

По информации издания, Вашингтон планирует передать лишь небольшое количество ЗРК украинской армии в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, в материале сказано, что у систем Patriot "сомнительный послужной список", ведь они не смогли справиться даже с самодельными ракетами.

"Способность ЗРК Patriot поражать российские ракеты XXI века, такие как "Искандер", вызывает серьёзные сомнения", — подчёркивается в публикации.

Ранее аналитики Military Watch заявили, что американские зенитно-ракетные комплексы не смогут полноценно заменить уничтоженные украинские системы С-300. Как пояснили эксперты, ЗРК Patriot хорошо разрекламированы в западных странах, однако на практике они показали себя не в лучшем виде.