"Отважные" с помощью РСЗО "Град" сорвали поставки западных снарядов для ВСУ

Группировка "Отважные" Вооружённых сил России сорвала поставки западных снарядов для украинских артиллерийских установок.

Как сообщает "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, российским бойцам передали координаты расположения одного из украинских складов, а также машин радиоэлектронной борьбы и автомобилей ВСУ, задействованных в подвозке боеприпасов для 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

Военные из группировки "О" переместили расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" на стартовую позицию, после чего открыли огонь по назначенным целям, сказано в материале.

По информации издания, к такой работе в ходе спецоперации активно присоединяются мобилизованные россияне. Отмечается, что некоторые из них уже представлены к государственным наградам.

Ранее "Отважные" поразили несколько боевых машин ВСУ с помощью противотанковых ракет (ПТУР) на Сватовском направлении.