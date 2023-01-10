19FortyFive: в Checkmate при создании истребителя РФ Су-75 возникли некоторые трудности

Обозреватель Майя Карлин заявила, что у России вряд ли получится создать перспективный однодвигательный истребитель Су-75 в запланированные сроки, так как программа разработки Checkmate сталкивается с некоторыми трудностями.

Одна из них — это санкции, которые ввёл запад после начала СВО на Украине, пишет Карлин в материале для 19FortyFive (1945). Из-за ограничений доступ к комплектующим перекрыт.

Ещё одной причиной обозреватель считает отсутствие денежных средств, так как ОАЭ потеряли интерес к проекту и остановили своё участие в нём.

Третья трудность, с которой сталкивается Checkmate, Карлин называет увеличение сроков разработки истребителя. Из-за этого потенциальные покупатели могут не захотеть приобретать Су-75.