Пушилин: название Артёмовска должны выбирать его жители

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что название города Артёмовск, за который сейчас идут бои, определят сами жители: если они захотят его переименовать, то такая возможность им будет предоставлена.

Город на протяжении большей части истории носил название Бахмут, а был переименован в Артёмовск уже в советское время. В 2014 киевский режим переименовал его снова в Бахмут, пишут РИА Новости.

В ДНР действует указ, согласно которому населённым пунктам возвращают названия по состоянию на 11 мая 2014 года (то есть по данному указу Бахмут должен быть как раз Артёмовском).