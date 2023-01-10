Институт изучения войны ISW в США подтвердил, что ВС РФ ведут бои возле администрации в Соледаре

В утренней сводке института изучения войны (ISW) аналитики подтверждают информацию, что российские войска ведут бои возле городской администрации в Соледаре.

"Кадры, опубликованные 9 января, показывают интенсивные перестрелки из стрелкового оружия возле здания администрации Соледара", — значится в отчёте.

Кроме того, аналитики американского Института подтвердили продвижение ВС России в районе Опытного, который находится южнее Артёмовска.

Также ISW отметили и "дуэль между российскими и украинскими таками" в районе населённого пункта Диброва в направлении Кременной.