В утренней сводке института изучения войны (ISW) аналитики подтверждают информацию, что российские войска ведут бои возле городской администрации в Соледаре.
"Кадры, опубликованные 9 января, показывают интенсивные перестрелки из стрелкового оружия возле здания администрации Соледара", — значится в отчёте.
Кроме того, аналитики американского Института подтвердили продвижение ВС России в районе Опытного, который находится южнее Артёмовска.
Также ISW отметили и "дуэль между российскими и украинскими таками" в районе населённого пункта Диброва в направлении Кременной.
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