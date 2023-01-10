Военный журналист Юрий Подоляка обратил внимание на тот, как Киев красиво "упаковывает" любое поражение ВСУ. Ранее Соледар украинское командование называло "неприступной крепостью" и отмечало значимость этого населённого пункта. Уже вчера вечером город назвали "не особо важным пунктом", а удерживали Соледар украинские войска якобы исключительно, чтобы выиграть время.
При этом украинские паблики активно пишут, что трупами ВС РФ завалено всё вокруг. Однако ситуация складывается с точностью до наоборот, пишет Подоляка. ВСУ вывозят горы тел своих сослуживцев, а российские СМИ показывают эти горы в своих репортажах.
"Если бы украинское общество узнало реальную правду о Соледаре и соотношении там потерь сторон, а также причину всего этого, оно, не побоюсь этого слова, было в шоке (Изменено редакцией) от вранья Арестовичей, Бутусовых и прочей пиар-нечисти", — эмоционально высказался журналист.
Ситуация для ВСУ в Соледаре остаётся критической. Это отмечают военкоры, обозреватели и аналитики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".