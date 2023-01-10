Подоляка: украинцы были бы в шоке от реальной правды о Соледаре и соотношении потерь

Военный журналист Юрий Подоляка обратил внимание на тот, как Киев красиво "упаковывает" любое поражение ВСУ. Ранее Соледар украинское командование называло "неприступной крепостью" и отмечало значимость этого населённого пункта. Уже вчера вечером город назвали "не особо важным пунктом", а удерживали Соледар украинские войска якобы исключительно, чтобы выиграть время.

При этом украинские паблики активно пишут, что трупами ВС РФ завалено всё вокруг. Однако ситуация складывается с точностью до наоборот, пишет Подоляка. ВСУ вывозят горы тел своих сослуживцев, а российские СМИ показывают эти горы в своих репортажах.

"Если бы украинское общество узнало реальную правду о Соледаре и соотношении там потерь сторон, а также причину всего этого, оно, не побоюсь этого слова, было в шоке (Изменено редакцией) от вранья Арестовичей, Бутусовых и прочей пиар-нечисти", — эмоционально высказался журналист.

Ситуация для ВСУ в Соледаре остаётся критической. Это отмечают военкоры, обозреватели и аналитики.