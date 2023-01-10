Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин прокомментировал вопросы по поводу трагедии в Макеевке в новогоднюю ночь. Украинские боевики нанесли удар по месту дислокации солдат ВС РФ из американской системы залпового огня HIMARS. В Минобороны России подтвердили гибель 89 человек.

Военком Вдовин заявил, что списки пострадавших в результате атаки ВСУ публиковаться не будут из соображений секретности.

"Во-первых, это персональные данные. Во-вторых, это работа для иностранных разведок", — цитирует его слова ГТРК "Самара".

Вдовин подчеркнул, что в случае публикации списков пострадавших иностранные разведки могут провести ряд информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих. Все данные, которые есть в распоряжении военных комиссариатов, доводятся до всех семей персонально, указал он.