Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО, уничтожая объекты критической важности на территории Украины. Как сообщает "Военное обозрение", русская армия нанесла удар по Краматорску. Одна ракета попала в дорогу на улице Олексы Тихого. В результате загорелся автомобиль местной полиции.

Также имеются данные о взрывах в Славянске на подконтрольной ВСУ территории ДНР. По предварительным данным, ВС РФ нанесли удар по складам с оружием Украины.

Известно, что ВС РФ поражают места скопления личного состава ВСУ в оперативном тылу, стараясь не допустить переброски резервов в район Артёмовска и Соледара.