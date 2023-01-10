Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО, уничтожая объекты критической важности на территории Украины. Как сообщает "Военное обозрение", русская армия нанесла удар по Краматорску. Одна ракета попала в дорогу на улице Олексы Тихого. В результате загорелся автомобиль местной полиции.
Также имеются данные о взрывах в Славянске на подконтрольной ВСУ территории ДНР. По предварительным данным, ВС РФ нанесли удар по складам с оружием Украины.
Известно, что ВС РФ поражают места скопления личного состава ВСУ в оперативном тылу, стараясь не допустить переброски резервов в район Артёмовска и Соледара.
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