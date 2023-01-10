Продолжается операция по освобождению Донецкой Народной Республики от украинского режима. ВС РФ планомерно выдавливают бандеровцев из оккупированной территории.
Теперь и город Артёмовск близок к освобождению, боевые действия сместились в западную часть населённого пункта.
Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на врио ДНР Дениса Пушилина.
Ранее сообщалось, что под Артёмовск были переброшены сотрудники Службы безопасности Украины для пресечения паникёрства и дезертирства ВСУ.
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