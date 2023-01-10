Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Владимир Болдырев заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не имел никакого право критиковать российское военное руководство. По его мнению, негативные высказывания в отношении работы генерал-полковника Александра Лапина в зоне спецоперации со стороны чеченского лидера безосновательны.
"Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди", — высказался Болдырев в беседе с "НСН".
Болдырев назвал Лапина одним из самых достойных и подготовленных генералов российской армии.
"Должность, на которую его назначили, большая и ответственная. Задачи будут стоять серьёзные", — отметил он.
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