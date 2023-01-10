Экс-главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев: Кадыров не имел права критиковать Лапина

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Владимир Болдырев заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не имел никакого право критиковать российское военное руководство. По его мнению, негативные высказывания в отношении работы генерал-полковника Александра Лапина в зоне спецоперации со стороны чеченского лидера безосновательны.

"Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди", — высказался Болдырев в беседе с "НСН".

Болдырев назвал Лапина одним из самых достойных и подготовленных генералов российской армии.

"Должность, на которую его назначили, большая и ответственная. Задачи будут стоять серьёзные", — отметил он.