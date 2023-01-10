Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Священник о фресках с Путиным и Сталиным в украинских храмах: "Критически неуместно"
Глава Николаевской ОГА Ким прокомментировал удар по складу ВСУ в Очакове: "Кинжалы" пробили метр бетона
Диетолог Рыкалова призвала избегать частого употребления крем-супов
Политолог Данилин: России не нужно брать Киев, чтобы добиться целей на Украине
МК: нумеролог Кузнецов предрёк непростую неделю для режиссёра Никиты Михалкова
Песков признался, что рад успеху фильма "Чебурашка"
Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником штаба Cухопутных войск РФ
Продюсер Евгений Бабичев: "Сбежавшим артистам придётся бороться на Западе друг с другом"
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года

Корнев: назначение Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ повлияет на ход СВО

Силовые структуры

Генерал-полковник Александр Лапин является квалифицированным специалистом, который вырос в сухопутных войсках. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Корнев, комментируя Pravda.Ru назначение генерала на пост руководителя Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Корнев: назначение Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ повлияет на ход СВО

Мнение главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу Лапина — это мнение частного лица, поэтому не стоит говорить об ошибках генерала без решения определённой комиссии, указал Корнев. Эксперт не исключил, что вины Лапина в отводе российских войск из Красного Лимана не было.

"По сути, надо было на кого-то спихнуть общие системные проблемы, вот на него и спихнули", — не исключил собеседник Pravda.Ru.

Ход спецоперации на Украине напрямую зависит от конкретных руководителей. Однако на данный момент в зоне СВО наметилась так называемая оперативная пауза, которая должна разрешиться масштабным событием, считает Корнев. Вполне вероятно, что сейчас Лапин окажется на своём месте и принесёт большую пользу для российской армии. 

"Уровень компетенций Лапина для данной должности удовлетворяет военное ведомство", — подчеркнул эксперт.

Генерал-полковник Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России. Назначение военнослужащего на новый пост состоялось в понедельник, 9 января.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".

Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара
Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
В российских школах процветает показуха, но ещё есть время всё исправить Виктор Пахомов Сербия и Хорватия ищут пути сближения Михаил Плисюк Знак зодиака 10 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Последние материалы
Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником штаба Cухопутных войск РФ
Корнев: назначение Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ повлияет на ход СВО
Продюсер Евгений Бабичев: "Сбежавшим артистам придётся бороться на Западе друг с другом"
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года
РВ: ВСУ покидают Соледар по последнему оставшемуся выходу
The Times: армия Британии пришла в упадок из-за поставок оружия Зеленскому
Антропософ Штайнер предупреждал о последствиях нацизма
Экс-глава сухопутных войск Болдырев: генерал Лапин на новой должности займётся вопросами мобилизации
РБК: Губернатор Кузбасса Цивилёв лишил наград Максима Галкина* за нацистский лозунг
Беглов упал в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников