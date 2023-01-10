Корнев: назначение Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ повлияет на ход СВО

Генерал-полковник Александр Лапин является квалифицированным специалистом, который вырос в сухопутных войсках. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Корнев, комментируя Pravda.Ru назначение генерала на пост руководителя Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Мнение главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу Лапина — это мнение частного лица, поэтому не стоит говорить об ошибках генерала без решения определённой комиссии, указал Корнев. Эксперт не исключил, что вины Лапина в отводе российских войск из Красного Лимана не было.

"По сути, надо было на кого-то спихнуть общие системные проблемы, вот на него и спихнули", — не исключил собеседник Pravda.Ru.

Ход спецоперации на Украине напрямую зависит от конкретных руководителей. Однако на данный момент в зоне СВО наметилась так называемая оперативная пауза, которая должна разрешиться масштабным событием, считает Корнев. Вполне вероятно, что сейчас Лапин окажется на своём месте и принесёт большую пользу для российской армии.

"Уровень компетенций Лапина для данной должности удовлетворяет военное ведомство", — подчеркнул эксперт.

Генерал-полковник Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России. Назначение военнослужащего на новый пост состоялось в понедельник, 9 января.