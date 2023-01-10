Доброволец Юсов заявил, что вся Новороссия — это русская земля

Доброволец Павел Юсов с августа 2014 года находится в Донбассе. Он признался, что не понимает людей, которые с равнодушием относятся к происходящему, поскольку сейчас Донбасс является "сердцем России".

Юсов отметил, что воспринял начало спецоперации ВС РФ на Украине с воодушевлением, так как жители республик ждали этого долгих восемь лет.

"Жаль, что так поздно это произошло, но лучше позже, чем никогда", — указал он.

По мнению добровольца, территория всей Новороссии является русской землёй. Юсов надеется, что и Киев со временем войдёт в состав России.

"Расслабляться рано. Но победа непременно будет за Россией. Я в этом непоколебимо уверен", — заявил он в беседе с argumenti.ru.