Военные ВСУ прекратили боевые действия под Артёмовском из-за отсутствия еды и одежды в зоне СВО

Военнослужащие Вооружённых сил Украины неоднократно жаловались на действия своего командования. Очередной инцидент произошёл на Артёмовском направлении.

Бойцы были брошены военачальниками. Они решили прекратить боевые действия, пока их не обеспечат едой и одеждой. По этому поводу военные записали видеообращение, которое предоставил Telegram-канал Zvezdanews.

Они отметили, что их считают дезертирами. Однако бойцам приходится идти на это из-за отсутствия обеспечения.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ прорвали несколько линий обороны ВСУ в Соледаре. В городе тяжёлая ситуация для ВСУ.