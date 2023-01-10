Военнослужащие Вооружённых сил Украины неоднократно жаловались на действия своего командования. Очередной инцидент произошёл на Артёмовском направлении.
Бойцы были брошены военачальниками. Они решили прекратить боевые действия, пока их не обеспечат едой и одеждой. По этому поводу военные записали видеообращение, которое предоставил Telegram-канал Zvezdanews.
Они отметили, что их считают дезертирами. Однако бойцам приходится идти на это из-за отсутствия обеспечения.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ прорвали несколько линий обороны ВСУ в Соледаре. В городе тяжёлая ситуация для ВСУ.
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