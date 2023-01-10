Военные России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке под Артёмовском

Во вторник вечером от военкоров стали поступать сообщения о прорыве российскими военными обороны боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Клещеевке под Артёмовском. Она частично охвачена штурмовыми группами ВС РФ.

Военный эксперт Борис Рожин пишет в своём Telegram-канале, что в настоящее время активные перестрелки завязались в центре населённого пункта, однако он пока ещё находится под контролем украинской армии.

ВСУ бросают последние резервы для удержания Клещеевки, играющей стратегически важное положение в обороне противника на Артёмовском направлении, отмечает аналитик.

После потери посёлка для российской армии открывается путь к дороге Часов Яр — Артёмовск. Ситуация для противника здесь продолжает ухудшаться, заключил автор канала.