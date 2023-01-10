РВ: в Артёмовской "мясорубке" воюют грузинские, белорусские и польские наёмники ВСУ из легиона "Свободная Россия"

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Военный эксперт Анатолий Матвейчук ранее делал прогноз относительно окончания военных действий на данном участке фронта. Он считает, что город перейдёт под контроль Вооружённых сил России в конце января.

Наёмники ВСУ из "Свободной России"

В Артёмовске на стороне Украины воюет большое количество иностранных бойцов. Среди них грузинские, ичкерийские, белорусские и польские наёмники. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали фотографии, на которых запечатлены солдаты.

На кадрах бойцы из так называемого легиона "Свободная Россия" — подразделения ВСУ, в состав которого якобы вошли российские военнослужащие, перешедшие на сторону Украины.