В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Военный эксперт Анатолий Матвейчук ранее делал прогноз относительно окончания военных действий на данном участке фронта. Он считает, что город перейдёт под контроль Вооружённых сил России в конце января.
В Артёмовске на стороне Украины воюет большое количество иностранных бойцов. Среди них грузинские, ичкерийские, белорусские и польские наёмники. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали фотографии, на которых запечатлены солдаты.
На кадрах бойцы из так называемого легиона "Свободная Россия" — подразделения ВСУ, в состав которого якобы вошли российские военнослужащие, перешедшие на сторону Украины.
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