Маркаров: Армения не собирается выходить из ОДКБ

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории. Ереван проинформировал об этом Объединенный штаб, сообщил премьер страны Никол Пашинян на пресс-конференции.

О причине такого решения и выйдет ли Армения из ОДКБ, рассказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

"Давайте не путать. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Непроведение, либо заявление премьер-министра о том, что в этом году в Армении не состоятся учения ОДКБ и желание кого-либо не видеть Армению в составе ОДКБ — это как бы разные вещи. По крайней мере, на сегодняшний день, несмотря на те определенные разногласия, разночтения, которые присутствуют во взаимоотношениях между ОДКБ и руководством Армении, речи о выходе на данный момент из организации нет, поскольку это часть того безопасного, не очень хорошо работающего зонтика, который Армения все-таки имеет на данный момент помимо собственной составляющей вооруженных сил и помимо двухсторонки с российской стороной, присутствие 102-й российской базы на территории Армении", — отметил аналитик.

Он отметил, что несмотря на это, у Пашиняна сегодня прошла та мысль, что Азербайджан шантажирует западное сообщество тем, что наличие российской базы в Армении якобы создает потенциальную угрозу для Азербайджана и, соответственно, те мероприятия и ту агрессию, которую Азербайджан осуществляет, по сути, по отношению к Армении, это попытка сдержать совместную российско-армянскую угрозу по отношению к Азербайджану, что выглядит как минимум странно.

На сегодняшний день пока азербайджанская угроза не просто реальна, но и Баку купировал часть территории Армении. Но взаимодействия между Ереваном и союзниками в составе ОДКБ сохраняют свою актуальность.

Вместе с этим, исходя из каких-то своих, по всей вероятности, пониманий ситуации, Министерство обороны предложило в этом году не проводить совместные учения на территории Армении, подытожил Маркаров.