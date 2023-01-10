РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях

Военнослужащие Вооружённых сил Украины неоднократно жаловались на действия своего командования. Ранее сообщалось об очередном инциденте, который произошёл на Артёмовском направлении. Военные прекратили боевые действия из-за нехватки еды и одежды.

Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о жалобах пленных ВСУ. Они заявили об обстановке в армии Украины и колоссальных потерях. По их словам, в зоне спецоперации работают командиры-взяточники, а бойцам велят исполнять преступные приказы руководства.

Украинские бойцы поблагодарили русских солдат за достойное отношение к ним.