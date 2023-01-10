Военнослужащие Вооружённых сил Украины неоднократно жаловались на действия своего командования. Ранее сообщалось об очередном инциденте, который произошёл на Артёмовском направлении. Военные прекратили боевые действия из-за нехватки еды и одежды.
Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о жалобах пленных ВСУ. Они заявили об обстановке в армии Украины и колоссальных потерях. По их словам, в зоне спецоперации работают командиры-взяточники, а бойцам велят исполнять преступные приказы руководства.
Украинские бойцы поблагодарили русских солдат за достойное отношение к ним.
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Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".