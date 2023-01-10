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ВС РФ разделили группировку ВСУ в Соледаре на четыре части и уничтожают каждую из них

Силовые структуры

В Соледаре сохраняется тяжёлая ситуация. ВС РФ ведут наступление. Город на 80% охвачен российскими войсками, пишет "Военное обозрение".

Армия РФ разделила украинскую группировку в Соледаре минимум на четыре части. Русские войска методично ликвидируют каждую из них. Самая крупная часть находится в западном районе города. Здесь остаются подразделения 61-й пехотной, 46-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

"Военная элита" противника прячется в подвалах многоквартирных домов, прикрываясь мирными жителями города.

Ранее сообщалось, что ВС РФ приступили к зачистке Соледара от ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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