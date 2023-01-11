Все солдаты российской армии осознают, что в 2023 году боевые действия на Украине будут гораздо серьёзнее, чем раньше. Об этом заявил защитник Донбасса, доброволец Алексей.
По его словам, на всех фронтах сейчас идут беспрерывные бои. Активно применяется тяжёлая артиллерия и высокотехнологичные виды оружия.
"Каждый отвоёванный метр добывается потом и кровью. Любой военнослужащий Корпуса и других вооружённых формирований на Донбассе живёт одной надеждой — в этом году изгнать врага с родной земли", — заявил он в беседе с argumenti.ru.
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