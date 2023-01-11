Главком ВСУ Залужный ночью просил Зеленского начать отвод частей из Артёмовска

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный этой ночью просил президента страны Владимира Зеленского начать срочный отвод частей украинской армии из Артёмовска (Бахмута). Об этом пишет в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

По мнению генерала, удерживать Артёмовск после падения Соледара бессмысленно.

Потери украинских боевиков настолько велики, что резервы, перекинутые Генштабом, не смогли повлиять на ситуацию. Российская артиллерия перемалывает их в труху, отмечает журналист.

"Внезапно выяснилось, что столкнуться с ВС РФ в городских боях несколько сложнее, чем занимать пустые города и сёла в "серой зоне", — заключил он.

Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что взятие разрушенного Соледара не принесёт никакой пользы России.