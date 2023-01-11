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RusVesna.su: в сводке Генштаб ВСУ проигнорировал потерю ВСУ Соледара

Силовые структуры

Ранее сообщалось о переходе важнейшего узла обороны украинской группировки в Донбассе — Соледара под контроль ВС РФ. Бои продолжаются, идёт зачистка городских кварталов от ВСУ. Однако данное событие Генштаб ВСУ в утренней сводке новостей проигнорировал.

RusVesna.su: в сводке Генштаб ВСУ проигнорировал потерю ВСУ Соледара

Как сообщает "Военное обозрение", в Киеве не любят говорить про поражения. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович при этом признал взятие армией России Соледара, однако отметил, что это не принесёт большой пользы ВС РФ. Он считает, что была проведена пиар-акция для показа способностей России "брать города".

ГШ Украины проинформировал о других новостях.

"На Купянском направлении применяют танки и весь спектр артиллерии против ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новосёловское, Стельмаховка ЛНР", — приводит данные Генштаба "Русская Весна".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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