RusVesna.su: в сводке Генштаб ВСУ проигнорировал потерю ВСУ Соледара

Ранее сообщалось о переходе важнейшего узла обороны украинской группировки в Донбассе — Соледара под контроль ВС РФ. Бои продолжаются, идёт зачистка городских кварталов от ВСУ. Однако данное событие Генштаб ВСУ в утренней сводке новостей проигнорировал.

Как сообщает "Военное обозрение", в Киеве не любят говорить про поражения. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович при этом признал взятие армией России Соледара, однако отметил, что это не принесёт большой пользы ВС РФ. Он считает, что была проведена пиар-акция для показа способностей России "брать города".

ГШ Украины проинформировал о других новостях.

"На Купянском направлении применяют танки и весь спектр артиллерии против ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новосёловское, Стельмаховка ЛНР", — приводит данные Генштаба "Русская Весна".