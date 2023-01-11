Жители Харькова 20 минут наблюдали "салют" в честь успехов российских войск

Вчера в Харькове был поражён склад с пиротехникой. Видео взрыва появилось в соцсетях.

Аналитический Telegram-канал "Рыбарь" отмечает, что всё больше источников подтверждают информацию о взятии ключевых объектов в Соледаре и окружении остатков украинского гарнизона.

Зачистка городских кварталов и окраин, по предварительным данным, началась уже вчера.

Любопытно, что примерно в тот же момент в Харькове был поражен склад с пиротехникой.

В итоге жители нескольких районов города почти 20 минут наблюдали "салют" в честь успехов российских войск, добавили эксперты канала.