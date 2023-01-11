Мирошник: офис Зеленского включил режим зализывания ран от поражения в Соледаре

Киевский режим всеми способами пытается оправдать неудачи украинских подразделений на Соледарском направлении, считает дипломат Родион Мирошник.

Он напомнил, что советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о "бесполезности" Соледара. При этом дипломат подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) "выдохлись и отползают" с данного района боевых действий.

"Офис президента Украины Владимира Зеленского включил режим зализывания ран от поражения на этом направлении. Только Соледар — это центральная точка целой линии обороны Северск — Соледар — Артёмовск", — отметил Мирошник.

По его словам, вскоре вся эта линия разрушится для ВСУ. Он также порекомендовал Арестовичу придумать "смешные объяснения" о том, почему "бесполезен" Артёмовск.

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что контроль над Соледаром "не принесёт никаких результатов" России.