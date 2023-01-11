Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил положительную динамику в ходе проведения специальной военной операции (СВО).
При этом во время брифинга он не стал давать комментарии о ситуации на Соледарском направлении СВО. Государственный деятель призвал дождаться официальных заявлений Минобороны РФ.
"Там есть положительная динамика в продвижении", — указал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул: Россия достигнет успеха в боевых действиях, когда выполнит все задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках спецоперации.
Ранее Песков сообщил, что власти РФ всегда сохраняют готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта, однако законы, принятые киевским режимом, запрещают главе Украины Владимиру Зеленскому участвовать в дипломатическом диалоге.
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