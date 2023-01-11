Песков заявил о положительной динамике в проведении спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил положительную динамику в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

При этом во время брифинга он не стал давать комментарии о ситуации на Соледарском направлении СВО. Государственный деятель призвал дождаться официальных заявлений Минобороны РФ.

"Там есть положительная динамика в продвижении", — указал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул: Россия достигнет успеха в боевых действиях, когда выполнит все задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках спецоперации.

Ранее Песков сообщил, что власти РФ всегда сохраняют готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта, однако законы, принятые киевским режимом, запрещают главе Украины Владимиру Зеленскому участвовать в дипломатическом диалоге.