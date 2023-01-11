В Соледаре боевики ВС Украины стали массово сдаваться в плен ВС России

В Соледаре украинская армия потеряла огромное количество своих бойцов. Командование отправляло на передовую неподготовленных мобилизованных. Успех российских войск киевская власть пытается приуменьшить, Генштаб ВСУ и вовсе предпочёл не упоминать о Соледаре в очередной сводке.

Но реальность такова, что боевики ВСУ в городе окружены. На данный момент началась сдача в плен военных с украинской стороны. Среди них много обмороженных солдат, так как на улице двенадцатиградусный мороз и сильный ветер. Российские медики работают на износ, пишут Telegram-каналы.

Несмотря на заявления Киева о том, что Соледар — не такой уж важный населённый пункт, для ВС РФ его взятие станет плацдармом для взятия под контроль Артёмовска.