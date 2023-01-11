Алаудинов рассказал о зачистке Соледара от ВСУ

Российские войска в настоящий момент зачищают Соледар от остатков ВСУ. Такой информацией поделился командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов.

Командир подчеркнул, что город будет под полным и абсолютным контролем ВС РФ уже сегодня к вечеру или к утру 12 января.

"Соледар сейчас находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, поскольку ничего-то число (украинских — ред.) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет. По сути мы сможем уже к концу этого дня или максимум утром констатировать, что Соледар теперь полностью находится под контролем наших войск и средств", — рассказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Алаудинова, в Артёмовске тоже есть положительная динамика: российские военные укрепляют там свои позиции, контролируя все логистические пути в этом районе.