Командир "Ахмата" Алаудинов призвал готовить россиян "стать в один строй"

Помощник руководителя Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов призвал готовить россиян к тому, чтобы в дальнейшем "стать в один строй".

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что против РФ развязана Третья мировая война. Как пояснил герой РФ, граждан страны нужно информировать о возможной эскалации повсеместно, в том числе в школах.

"Я вам честно скажу, волна мобилизации должна была быть ещё вчера", — подчеркнул Алаудинов.

9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на распространяемые в Сети слухи о подготовке в РФ новой мобилизационной волны. Он призвал россиян доверять лишь проверенной информации, первоисточником которой выступает власть.

Ранее Алаудинов сообщил, что Россия должна начать переход "на военные рельсы". По его мнению, необходимо иметь дополнительные резервы на случай ужесточения конфликта.