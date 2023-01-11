МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ

Военные эксперты рассказали, что может ожидать российских военных после освобождения Соледара.

Бывший офицер спецназа, полковник запаса Анатолий Матвийчук считает, что армии России предстоят серьёзные бои с резервом вооружённых сил Украины (ВСУ), который Киев бросил на прорыв "котла". Своим мнением он поделился с "МК".

Однако военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с изданием предположил, что командование ВСУ своих бойцов уже списало.

Ранее появились сообщения, что в Соледаре попала в окружение группировка ВСУ в 500 человек.

По мнению Матвийчука, главком ВСУ Валерий Залужный уже бросает резервы для обеспечения выхода боевиков из "котла". Однако вырваться им вряд ли позволят, добавил эксперт.

Шурыгин, напротив, считает, что киевский режим уже поставил крест на бойцах, которые находятся сейчас в Соледаре, и никто не пойдёт их деблокировать

"Скорее всего, Украина их уже списала в потери, как она обычно это делает и никогда не цепляется за жизни своих людей", - заключил эксперт.