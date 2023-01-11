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Онуфриенко: ВС РФ дали возможность ВСУ отойти из Соледара, чтобы не повторять опыт Мариуполя

Силовые структуры

Российские военные дали возможность подразделениям вооружённых сил Украины (ВСУ) отойти из Соледара, чтобы не повторять опыт Мариуполя, когда окружённых приходилось потом месяцами выбивать из занимаемых ими зданий. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко в эфире Первого канала.

Он считает, что другого выбора, кроме как отвести войска у главкома ВСУ Валерия Залужного не было.

Сейчас в Соледаре осталась небольшая часть боевиков, у которых шансов почти нет, добавил аналитик.

"Предстоит зачистка соляных шахт — это 200 км тоннелей, по некоторым танки могут проходить в два ряда", — заключил собеседник канала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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