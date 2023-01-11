Советник Пушилина Гагин проинформировал, что в Соледаре могут оставаться около 500 боевиков ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что в Соледаре российские войска блокировали город с севера и юга, в центре города образовался котёл. Советник ВРИО главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что в населённом пункте могут оставаться в окружении примерно 500 боевиков ВСУ.

"Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах", — приводит его слова ТАСС.

В числе украинских военнослужащих есть раненые и деморализованные, отмечает Гагин. Что говорит о том, что должного сопротивления они оказать не смогут. Советник Пушилина подчёркивает, что на данный момент для бойцов ВСУ в Соледаре лучшим решением будет сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни.