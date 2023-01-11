Боевики кроют матом бросивших их в Соледаре офицеров: "Нас кинули"

Боевики ВСУ подтверждают, что из Соледара они ушли с огромными потерями.

Они очень недовольны действиями своего командования.

"Вечер добрый. Мы вышли из Соледара… нас кинули. Мы хотели выйти вчера, а нас попросили остаться. Мы сегодня вышли, а они вчера… (сбежали). Слова офицера… (ничего) не стоят. Передайте это всем. Эти… (негодяи), по другому их не назовешь. Это не офицеры, это… (экскременты)", — цитирует издание "ПолитНавигатор" одного из всушников.

Также показан ролик, подтверждающий большие потери бандеровцев в этом населённом пункте.

"Оставляем Соледар. Мы потеряли 14 батальонов. А из нашей бригады два человека осталось. Несколько бригад осталось, держат наш отход. Сейчас невозможно удержать Соледар", — сказано в описании к видео.

Генштаб Украины при этом продолжает отрицает сдачу города и объявил "информационно-психологической операцией" фото, подтверждающие освобождение Соледара армией России.