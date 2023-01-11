Военкоры Telegram-канала "Старше Эдды" дали оценку происходящего и рассказали о значимости боёв за Соледар и Артёмовск (Бахмут) с точки зрения потерь противника.
"Странно читать у вроде бы неглупых людей, в том числе воевавших, о том, что взятие Соледара и, как я надеюсь, скорое взятие Бахмута — это локальная военная операция тактического уровня", — пишут они.
Эксперты привели в пример цитату, гласящую, что целью любой операции должна быть не территория, а армия противника. Она применима и к Бахмутскому сражению. Военкоры отмечают, что главком ВСУ Валерий Залужный бросил в бой огромное количество солдат, которые бы мог использовать на других участках фронта.
"Залужный и так никогда особо не считался с потерями, тут он вообще превзошёл сам себя, бросив на гибель и плен тысячи солдат", — отмечают военкоры.
Это привело к тому, что резервы ВСУ оттянутся от более перспективных для Украины направлений. Политическая целесообразность взяла верх над военной необходимостью, считают военкоры.
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