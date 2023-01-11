Шурыгин: главком ВСУ Залужный медлит с решением о контрударе под Соледаром, боясь потерять резервы

Накануне стало известно о переходе Соледара под контроль ВС РФ. Военный эксперт и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин объяснил, почему главком ВСУ Валерий Залужный не торопится с решением о контрударе по РФ.

Он сообщил, что сейчас город находится в полуокружении, а обороняющий его гарнизон ВСУ взят в "подкову". ВС РФ блокируют коммуникации противника.

Падение Соледара будет означать переход инициативы на фронте на сторону ВС РФ, а также факт того, что Украина снова начала терять города.

"Потеря Соледара станет чувствительным ударом по престижу ВСУ и мифу об исключительной эффективности западной военной помощи Украине, сделавшей её армию — армией победительницей. Эта потеря станет особенно чувствительной с учётом вероятности потери ещё одного ключевого "шверпункта" украинской обороны на Донбассе — Бахмута (Артёмовска), что окончательно девальвирует всю западную и украинскую "аналитику" о скорой военной победе Украины", — сказал эксперт в беседе с "Военным делом".

Для недопущения такого сценария Владимир Зеленский требует от Валерия Залужного срочной организации контрудара для вынуждения отступления ВС РФ от Соледара. В этот район ВСУ перебросили резервы, однако командование Украины не обладает полным преимуществом, которое, к примеру, было на Харьковском направлении в сентябре 2022 года.

Численное превосходство на фронте можно создать переброской сил с других направлений. Однако есть риск остаться без резервов, которые Залужному нужны для парирования вероятного наступления ВС РФ. Поэтому главком ВСУ медлит с решением о контрударе.